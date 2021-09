Eine Medaille für Paralympics-Sportler aus Region Bodensee-Oberschwaben

In Tokio sind am Wochenende die Paralympischen Spiele zu Ende gegangen. Fünf Sportlerinnen und Sportler aus der Region Bodensee-Oberschwaben waren dabei, am Ende reichte es für eine Medaille. Am erfolgreichsten war Tischtennisspieler Thomas Brüchle aus Lindau. Im Team-Wettbewerb holte er mit seinem Spielpartner nach einer 1:2-Niederlage gegen China Silber. Bronze knapp verpasst hat die Rollstuhlbasketballerin Annabel Breuer aus Warthausen bei Biberach. Sie verlor mit der deutschen Mannschaft 51:64 gegen die USA und kam auf Platz vier. Dort landete auch die Singener Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje über sowohl 800 als auch 1.500 Meter. Über 400 Meter wurde sie Achte. Bereits im Viertelfinale ausgeschieden war bei den Paralympics der Laupheimer Bogenschütze Maik Szarszewski. Und auch Kugelstoßer Yannis Fischer aus Singen hatte sich mehr erhofft: Er kam in der Klasse der kleinwüchsigen Athleten auf Platz sechs.