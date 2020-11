per Mail teilen

Als zwei der letzten Kreise im Land haben jetzt auch die Kreise Sigmaringen und Biberach die Corona-Warngrenze von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner überschritten. So verzeichnete das Landratsamt Sigmaringen innerhalb einer Woche 55 Neu-Erkrankte. Allein am Donnerstag (29.10.) seien dreizehn neue Fälle hinzugekommen. Der Kreis Biberach spricht von 51 Neu-Infizierten. Beide Kreise haben nun eine Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr erlassen sowie ein Außenabgabeverbot von Alkohol. Ab Montag gelten die bundesweiten Regeln.