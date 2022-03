Novavax-Impfungen starten in der Region Bodensee-Oberschwaben

Am Mittwoch wird der neue Corona-Impfstoff in der Region zum ersten Mal verabreicht. Er ist zunächst vorwiegend für Beschäftigte im Gesundheitswesen vorgesehen.

Der neue Impfstoff Nuvaxovid von Novavax gilt als Alternative zu den bisherigen mRNA-Impfoffen und soll die Impfquote weiter erhöhen. Zeno Danner, Landrat im Kreis Konstanz, zeigte sich in der vergangen Woche eher skeptisch, ob dieses Ziel durch den neuen Impfstoff erreicht werden kann.

"Es wird sich zeigen, ob der Verweis auf den Totimpfstoff eine Ausrede war, um sich nicht mit mRNA-Impfstoffen impfen lassen zu müssen - oder, ob die Nachfrage wirklich groß ist. Unsere bisherigen Erfahrungen dazu sind durchwachsen."

Geplante Termine in den Landkreisen

Im Kreis Konstanz sind bisher rund 300 Termine mit dem proteinbasierten Novavax-Impfstoff geplant. Auch in Lindau starten die Impfungen am Mittwoch. Im Kreis Sigmaringen geht die Impfung mit Novavax am Freitag los. Der Landkreis erhalte in dieser Woche 2.300 Novavax-Dosen, heißt es in einer Mitteilung. Im Bodenseekreis sind spezielle Impftage mit Novavax an den kommenden drei Samstagen vorgesehen. Die Termine sind ab sofort buchbar. Auch in den Landkreisen Ravensburg und Biberach sollen die Novavax-Impfungen bald beginnen.