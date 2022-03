per Mail teilen

In Dornbirn eröffnet Mitte des Monats eine Notschlafstelle für Jugendliche. Das teilte die Landesregierung mit. Sie sei ein wichtiger Lückenschluss im Hilfesystem für junge Menschen und richte sich an Jugendliche ab 14 Jahren, die von akuter Wohnungsnot betroffen sind. Die Jugendlichen bekommen dort einen kostenlosen Schlafplatz sowie die Möglichkeit zum Essen und Duschen. In der Notschlafstelle haben bis zu sechs junge Menschen Platz.