Notlandung mit Ultraleichtflugzeug

per Mail teilen

Wegen technischer Probleme hat ein Pilot am Donnerstag bei Wolfratz (Bodenseekreis) ein Ultraleichtflugzeug erfolgreich notgelandet. Wie die Polizei dem SWR mitteilte, war der 63-Jährige am späten Nachmittag vom Flugplatz Wildberg bei Weißensberg (Kreis Lindau) gestartet. Nach wenigen Flugminuten sei der Motor ausgegangen. Der Mann habe das Ultraleichtflugzeug auf einer gemähten Wiese nahe des zu Tettnang zählenden Dorfes Wolfratz gelandet. Der Pilot blieb unverletzt, auch Flugzeug und Wiese trugen keine Schäden davon, so die Polizei.