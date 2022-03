per Mail teilen

Ein Kleinflugzeug ist am Dienstagmorgen bei Bad Ragaz (Kanton St. Gallen) auf einem Feld notgelandet. Das Flugzeug überschlug sich und landete auf dem Dach. Der 59-jährige Pilot blieb unverletzt und wurde von Passanten aus der Maschine befreit. Am Flugzeug entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.