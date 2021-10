Wir alle erwarten, dass Rettungskräfte in einem Notfall schnell und gut arbeiten. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss geübt werden. An besonders sensiblen Einrichtungen – wie Flughäfen - sind groß angelegte Notfallübungen deshalb in ganz Europa gesetzlich vorgeschrieben. Am Flughafen Zürich war es gestern wieder soweit: ein Jahr lang wurde vorbereitet – über 600 Rettungskräfte, Statisten und Beobachter waren bei der Übung mit dabei. Eine davon war meine Kollegin Petra Jehle