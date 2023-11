Einsatzkräfte trainieren am Bodensee-Airport den Notfall

Große Übung am Flughafen

Am Bodensee-Airport in Friedrichshafen hat am Samstag eine große Notfallübung stattgefunden. Rund 130 Einsatzkräfte sind dabei gewesen und haben das gemeinsame Vorgehen trainiert.

Notfalleinsatz am Flughafen - das haben am Samstag rund 130 Einsatzkräfte am Bodensee-Airport Friedrichshafen geprobt. Unter möglichst realistischen Bedingungen sollten die Abläufe trainiert werden, aber auch die Zusammenarbeit von Flughafen-Einsatzkräften und Behörden. Einsatzszenario wurde erst kurz vorher bekannt gegeben Das Löschen sowie die Bergung von Verletzten aus einem Flugzeug, welches mit einem brennenden Triebwerk gelandet war - dieses Szenario trainierten die Rettungskräfte am Samstag. Es wurde erst unmittelbar vor der Übung bekannt gegeben. Sowohl die Flughafenfeuerwehr als auch Einsatz- und Rettungskräfte aus den umliegenden Orten nahmen an der Übung teil. Um 10:30 Uhr wurde laut einem Sprecher vom Flughafen-Tower der Alarm ausgelöst. Innerhalb kürzester Zeit seien externe Rettungskräfte am Flughafen eingetroffen, um die Flughafen-Feuerwehr zu unterstützen. Gleichzeitig sei auch der Krisenstab am Flughafen alarmiert worden, um internen Abläufe am Bodensee-Airport zu trainieren. Flugverkehr in Friedrichshafen nicht beeinträchtigt Die Übung dauerte bis 14 Uhr und fand in einem Bereich vor den Wartungshallen statt. Der Flugverkehr ist laut dem Bodensee-Airport nicht beeinträchtigt worden. Um Verwirrung zu vermeiden, hatte der Flughafen aber darauf hingewiesen, dass rund um den Flughafen vermehrt Rettungskräfte unterwegs sein würden. Die Einsatzwagen waren auch mit Blaulicht unterwegs. Vergleichbare Übungen, bei denen vor allem das Zusammenspiel der verschiedenen Rettungskräfte geprobt wird, werden jährlich am Bodensee-Airport durchgeführt.