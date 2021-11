per Mail teilen

In den Kreisen Konstanz, Biberach und Ravensburg hat es bislang noch keine Infektionen mit der sogenannten Delta Plus-Variante des Coronavirus gegeben. Das melden die Landratsämter. In Indien wurde die Variante als "besorgniserregend" eingestuft, denn sie soll besonders ansteckend sein. Forschende sagen aber, dass es noch wenig Daten gebe. Im benachbarten Vorarlberg hat es bereits erste Fälle von Ansteckungen mit der Delta Plus-Variante gegeben. Das meldete am Mittwoch der ORF.