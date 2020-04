Eine neue Singvogelkrankheit hat sich in der Region Bodensee-Oberschwaben offenbar bislang nicht stark verbreitet. Während beim Naturschutzbund NABU bundesweit inzwischen über 8.000 Meldungen über tote oder erkrankte Meisen eingegangen sind, sei die gemeldete Zahl toter oder erkrankter Tiere in der Region Bodensee-Oberschwaben bislang noch gering. Vor allem Blaumeisen sterben an der bislang noch unbekannten Krankheit. Erkrankte Vögel kämpften offenbar mit Atemproblemen, außerdem seien Augen, Schnabel und Federkleid verklebt, so der NABU.