Der Gemeinderat von Wald (Kreis Sigmaringen) hat diese Woche die Vergabe eines Grundstücks an die Ministranten der örtlichen Pfarrei vertagt. Es gebe Schwierigkeiten, ein geeignetes Grundstück für das Umweltprojekt der jungen Messdiener zu finden, sagte Bürgermeister Joachim Grüner dem SWR. Man arbeite weiter an einer Lösung. Die Ministranten wollen bis zu zwölf Bäume pflanzen und mit dem Projekt am Umweltwettbewerb der Erzdiözese Freiburg teilnehmen.