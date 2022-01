Noch freie Plätze in Obdachlosen-Unterkünften am Bodensee

Obdachlose in der Region Bodensee-Oberschwaben müssen den Jahreswechsel nicht auf der Straße verbringen. In einigen Not-Unterkünften gibt es noch freie Plätze. Das hat eine Umfrage des SWR ergeben.

Wer kein Dach über dem Kopf hat, kann zum Beispiel in Singen (Kreis Konstanz) in einer der Obdachlosen-Unterkünfte übernachten. In der Stadt sind aktuell nur 14 der insgesamt 140 zur Verfügung stehenden Plätze belegt. Dass nicht mehr Plätze in Anspruch genommen werden, so der Pressesprecher der Stadt, sei auf eine gute, vorbeugende Sozialarbeit zurückzuführen.

Württemberger Hof voll belegt

Anders die Lage in Friedrichshafen: In der Herberge für Wohnsitzlose, einem Angebot der katholischen Kirche, sind nur noch drei von insgesamt 24 Plätzen frei, so die Leiterin Stefanie Leonhard. Auffällig in diesem Jahr sei, dass - vielleicht wegen Corona - weniger Menschen auf Durchreise seien und nach einem Platz für die Nacht fragten. Voll belegt sind die 35 Plätze im Württemberger Hof in Ravensburg. Für Bedürftige gebe es aber noch zwei freie Schlafplätze in der Not-Übernachtungsstelle, so der stellvertretende Abteilungsleiter Stefan Metzger.