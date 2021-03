per Mail teilen

Die Nobelpreisträgertagung in Lindau soll in diesem Jahr als Mischung aus Präsenz- und Fernkonferenz stattfinden. Wie die Verantwortlichen mitteilten, sollen deutlich weniger Teilnehmer in der Inselhalle zusammenkommen als sonst. Wer vor Ort dabei sein darf, werde ausgelost. Die restlichen Teilnehmer können die Vorträge und Diskussionen im Internet verfolgen. Die 70. Nobelpreisträgertagung soll Ende Juni beginnen.