40 Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen nehmen ab Sonntag bei der 72. Nobelpreisträgertagung in Lindau teil. Dort treffen sie sich mit 600 Nachwuchswissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen aus 90 Ländern zum Austausch. Die diesjährige Tagung in Lindau widmet sich schwerpunktmäßig Themen aus Physiologie und Medizin.

Austausch über Diversität, künstliche Intelligenz und Klimawandel

Bei der diesjährigen Nobelpreisträgertagung in Lindau sollen unter anderem aktuelle Fragen zu Diversität in der Wissenschaft, künstlicher Intelligenz in der Medizin sowie die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit diskutiert werden, so die Veranstalter. Bei Podiumsdiskussionen, Vorlesungen und kleineren Gesprächsrunden sollen junge Forschende mit Nobelpreisträgern in Kontakt kommen. Außerdem präsentieren einige Nachwuchswissenschaftler ihre eigene Forschung.

Die Nobelpreisträgertagung in Lindau endet am Freitag - traditionell mit einer Bootsfahrt zur Insel Mainau.