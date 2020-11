per Mail teilen

Die Münsterplatzfestspiele des Theaters Konstanz starten am Samstagabend mit dem Stück "Hermann der Krumme oder die Erde ist rund". Geschrieben hat es Intendant Christoph Nix, es ist sein Abschiedsgeschenk.

Ende April, als sich noch viele Kulturinstitutionen in der Corona-Schockstarre befanden, preschte der Konstanzer Theaterintendant Christoph Nix vor. Für seine Freilichtspiele auf dem örtlichen Münsterplatz legte er ein Corona-Konzept vor, mit dem ohne Infektionsgefahr geprobt und aufgeführt werden kann. Es besteht aus einer Choreographie auf Distanz, Openair-Proben, und jede Woche unterziehen sich alle Beteiligten einem Corona-Test. Der Gemeinderat stimmte zu. Am Samstag findet nun die Uraufführung von "Hermann der Krumme oder die Erde ist rund" statt. Das Stück hat Nix selbst geschrieben. Er will damit dem Reichenauer Benediktinermönch Hermann (1013-1054) ein Denkmal setzen.

Nix verlässt im Sommer das Theater Konstanz

Gleichzeitig verabschiedet sich Nix damit als Intendant vom Theater Konstanz. Seine Amtszeit endet diesen Sommer nach 14 Jahren. Für ihn übernimmt Karin Becker, die derzeit noch künstlerische Betriebsdirektorin am Thalia Theater in Hamburg ist. Ab 2021 übernimmt Nix dann die künstlerische Leitung der Tiroler Volksschauspiele.

Die Kulisse für Nix letzte Freilichtspiele ist die Nordfassade des Konstanzer Münsters: grauer Sandstein, gotische Architektur, ein Kirchenportal, durch das die Akteure auf- und abtreten. Besser könnte das zur Handlung, die im wenige Kilometer entfernten Kloster Reichenau spielt, nicht passen. Dort wurde der spastisch gelähmte Hermann als Siebenjähriger ins Kloster aufgenommen, durchlief die Klosterschule, wurde Mönch, begann zu forschen und gilt bis heute als einer der Universalgelehrten des Mittelalters.

"Hermann der Krumme oder die Erde ist rund" Nix will Reichenauer Mönch Hermann ein Denkmal setzen Der Konstanzer Münsterplatz bietet die passende Kulisse für das Stück "Hermann der Krumme oder die Erde ist rund". Theater Konstanz/Ilja Mess Bild in Detailansicht öffnen Das Stück ist das Abschiedsgeschenk von Nix, dessen Amtszeit am Theater Konstanz diesen Sommer nach 14 Jahren endet. Theater Konstanz/Ilja Mess Bild in Detailansicht öffnen Der spastisch gelähmte Hermann wurde als 7-Jähriger ins Kloster aufgenommen, begann zu forschen und gilt bis heute als einer der Universalgelehrten des Mittelalters. Theater Konstanz/Ilja Mess Bild in Detailansicht öffnen Hermann beschäftigte sich mit dem Weltall, dem Sonnensystem und hält im Stück Zwiesprache mit dem britischen Astrophysiker Stephen Hawking. Theater Konstanz/Ilja Mess Bild in Detailansicht öffnen

Mönch Hermann wird von einer Frau verkörpert

Gespielt wird Hermann von Sara Siri Lee König. Mit einer starken Körpersprache erzählt sie vom Wesen des Reichenauer Mönchs – von seiner demütigen Haltung. Wie er es erträgt, wenn Mitbrüder ihn als hässlichen Krüppel auslachen. Wie es ihn umtreibt, wenn er von ungerechtem Handeln der mächtigen Herrscher erfährt. Es ist eine Herausforderung, solch einen wachen Geist eingesperrt in einen fast gelähmten Körper zu spielen.

"Ich versuche mich dem so zu nähern, dass ich mich frage, woher diese Kraft von Hermann kommt – die ja eine innerliche Kraft war. Und ich versuche dabei darzustellen und zu fragen: 'Ist das ein Glaube? Was gibt es in einem zu finden, woraus diese Kraft entsteht?'" Sara Siri Lee König, Schauspielerin am Theater Konstanz

In der Inszenierung nimmt auch die Musik einen großen Raum ein. Die 16 Sängerinnen und Sänger des Vokalensembles der Münstermusik treten als Mönche auf. Sie singen eine Vielzahl außergewöhnlicher Chorsätze, darunter bewusst auch moderne und weltliche Literatur.