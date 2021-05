Die Bodenseeschiffsbetriebe bieten in Zusammenarbeit mit dem Bodensee-Naturmuseum Wasservögeln in den Häfen Konstanz, Friedrichshafen und Lindau ab sofort schwimmende Nisthilfen an.

Haubentaucher und Blässhühner haben künftig in den drei Häfen weniger Wohnungsnot, erklärten die Bodenseeschiffsbetriebe (BSB) augenzwinkernd. Bei den Nisthilfen handelt es sich um orangefarbene Schwimmringe, die auf dem Wasser treibend im Hafen befestigt sind. In Friedrichshafen sei ein Ring bereits besetzt. Nester wurden bisher oft vom steigenden Wasserstand überspült In den vergangenen Jahren hätten die Wasservögel oft auf Stegen und Pfählen ihre Nester gebaut und seien damit regelmäßig baden gegangen, wenn der Pegel stieg, so Martina Kroth, Leiterin des Bodensee-Naturmuseums. In den Häfen sind Informationstafeln in der Nähe der Nisthilfen geplant. Zudem gibt es auf den Schiffen der BSB und im Museum Flyer zum Projekt. Ein Nistfloß im BSB-Hafen von Friedrichshafen ist bereits mit Blässhühnern besetzt. Pressestelle BSB Ein junges Blässhuhn sucht am Rumpf eines BSB-Schiffes nach Futter. Blässhühner lassen sich im Hafen durch den Schiffsbetrieb nicht in ihrem Alltag stören. Pressestelle M. Kroth