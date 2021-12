Der Nikolaus kommt auch in Pandemie-Zeiten

Gabenbringer für Klein und Groß am Bodensee und in Oberschwaben

Der Nikolaus in der Region Bodensee-Oberschwaben war in diesem Jahr besonders kreativ. Trotz hoher Corona-Inzidenzen hat er vielen Kindern und Erwachsenen eine Freude gemacht. Der SWR war in Bad Saulgau, Karsee und Bietingen mit dabei.