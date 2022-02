per Mail teilen

In der zweiten deutschen Eishockeyliga haben die Ravensburg Towerstars am Donnerstagabend eine Niederlage einstecken müssen. Sie verloren auswärts beim Tabellenzwölften, den Bayreuth Tigers, 3:7. Einen Tag haben die Ravensburger Zeit, sich davon zu erholen. Am Samstag spielen sie dann zuhause gegen den EHC Freiburg.