Friedrichshafen: In Friedrichshafen ist Schüler des Abiturjahrgangs heute/vor einer Stunde wieder in den Präsenzunterricht gestartet - so auch am Graf-Zeppelin-Gymnasium. Zum ersten Mal seit Mitte Dezember. Besonders für die Abschlussjahrgänge sei Präsenzunterricht wichtig, so Axel Ferdinand, Schulleiter am Graf-Zeppelin-Gymnasium.

Soweit Axel Ferdinand, Schulleiter des Graf-Zeppelin-Gymnasiums in Friedrichshafen (zum Start des Präsenzunterrichts für den Abiturjahrgang seiner Schule. Landesweit sollen vor allem jüngere Schüler am kommenden Montag wieder in Präsenz unterrichtet werden. Auch Kitas sollen wieder öffnen.)