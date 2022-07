Der Ex Ski-Rennläufer Felix Neureuther war am Sonntag zu Gast im Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis). Er weihte laut Mitteilung im Rahmen des "Tages der Bewegung" vor Ort einen neuen Bewegungsraum ein. Dort sollen Kinder durch sieben Trainingsmodule spielerisch lernen, wie sie richtig Sport machen und sich fit halten. Im September kommt zudem ein Spiel von Neureuther in die Läden, es heißt "Beweg dich schlau! Felix Wackelnix".