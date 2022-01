In der Vorarlberger Gemeinde Bürserberg ist am Sonntag ein Bus führerlos eine Straße hinabgerollt und gegen einen Holzstadel gekracht. Wie es von der Feuerwehr Bürserberg heißt, wurden dabei vier Menschen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Busfahrer zum Zeitpunkt des Unfalls ausgestiegen, um technische Probleme am Fahrzeug zu beheben. Der Neustart des Bussystems löste dabei vermutlich die Bremse, so die Polizei.