Acht schwer Verletzte am Bodensee und in Oberschwaben

Bei zwei Verkehrsunfällen sind am Freitag acht Menschen schwer verletzt worden. Ein Unfall ereignete sich im Kreis Ravensburg, der andere auf der B31 neu bei Überlingen (Bodenseekreis).

Acht Menschen sind am Freitag bei zwei Verkehrsunfällen in der Region Bodensee-Oberschwaben schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war eine 75-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug auf der dreispurig ausgebauten Bundesstraße bei Überlingen aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte sie nacheinander mit zwei entgegenkommenden Autos. Alle drei Insassen wurden schwer verletzt, sie sind 29, 59 und 62 Jahre alt. Die Unfallverursacherin selbst erlitt schwerste Verletzungen. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall, ein Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die B31 neu war laut Polizei bei Überlingen bis in die Nacht gesperrt.

Auch Säugling schwer verletzt

Bereits am Freitagnachmittag war es auf der Landesstraße zwischen Wolfegg und Metzisweiler im Kreis Ravensburg zu einem Frontalzusammenstoß gekommen, als ein 72-jähriger Mann mit seinem Auto einen Holzlaster überholte. Er übersah laut Polizei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Das Auto, in dem zwei 25 und 55 Jahre alte Frauen und ein Säugling saßen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Alle drei wurden schwer verletzt, ebenso wie der Verursacher. Die 25-jährige Mutter und ihr Baby wurden in eine Klinik geflogen.