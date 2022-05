Ab Samstag startet der Vorverkauf des 9-Euro-Tickets des Verkehrsverbundes Bodensee-Oberschwaben, kurz bodo. Zunächst ist das Ticket online zu haben, teilte bodo mit. Ab Montag sei es auch in allen Bussen des Verbunds erhältlich. An Fahrscheinautomaten und in der DB Navigator App werde das Ticket zum Start der Aktion am 1. Juni verfügbar sein. Das Ticket gilt im Juni, Juli und August deutschlandweit in allen Linienbussen und Zügen des Nahverkehrs, nicht aber für die Bodensee-Schifffahrt.