Gemeinde baut Supermarkt und Parkplätze

In Neukirch (Bodenseekreis) hat ein neues Einkaufszentrum mit Bäckerei, Poststelle und Bankfiliale eröffnet. Das Besondere: die Gemeinde hat das Supermarktgebäude und die Parkplätze gebaut und dafür rund drei Millionen Euro investiert. Vom Land gab es einen Zuschuss über 250.000 Euro aus dem Programm "Entwicklung ländlicher Raum", um die Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern, wie dazu das zuständige Landwirtschaftsministerium erklärt. In der Region Bodensee-Oberschwaben sei das Projekt in der Form bislang einmalig. In Neukrich mit 2.700 Einwohnern gab es zuletzt weder Bäckerei noch Metzgerei, auch kein Lebensmittelgeschäft. Betreiben werden den neuen, 800 Quadratmeter großen Einkaufsmarkt zwei Geschäftspartner.