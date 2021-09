Sozial und ökologisch: Neues Wohngebiet für Konstanz

per Mail teilen

Konstanz bekommt ein neues Wohngebiet, die "Jungerhalde West". Dort soll geförderter Wohnraum für 300 Menschen entstehen - komplett in Holzbauweise.

Das neue Wohngebiet "Jungerhalde West" liegt im Stadtteil Allmannsdorf, nicht weit entfernt vom Fährehafen. In Kooperation mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft WOBAK will Konstanz dort bezahlbaren und sozial gemischten Wohnraum schaffen. Die Häuser sollen in Holzbauweise realisiert werden.

"Ich freue mich, dass wir mit diesem Siegerentwurf einen weiteren großen Schritt in Richtung mehr Wohnraum in Konstanz realisieren können.“

Luftbild "Jungerhalde West" in Konstanz. Stadt Konstanz

Soziales und ökologisches Modellprojekt

Geplant sind 120 Wohneinheiten für rund 300 Menschen. Die Häuser sollen drei bis fünf Geschosse haben, dazwischen jede Menge Freiflächen und Grünanlagen. Ein Team aus Konstanzer Architekten und Singener Landschaftsarchitekten soll das Gebiet gestalten. Das ist das Ergebnis eines Ideenwettbewerbs.

Die Konstanzerinnen und Konstanzer konnten sich im Vorfeld im Rahmen der Bürgerbeteiligung in die Planung mit einbringen.

Kritiker wenden sich an Petitionsausschuss

Kritiker lehnen eine Bebauung an der geplanten Stelle ab und fühlen sich nicht ausreichend in die Planung einbezogen. Sie haben sich deshalb an den Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags gewandt

Förderprogramm der Landesregierung

Die Landesregierung fördert klimafreundliches Bauen mit Holz in ihrer Holzbau-Offensive. Die Stadt Konstanz bewirbt sich mit ihrem Siegerentwurf für die zweite Wettbewerbsstufe des Ministeriums für Ernährung, ländlicher Raum und Verbraucherschutz.

Interessierte können sich die Entwürfe für das neue Wohngebiet vom 30. September bis 15. Oktober im Konstanzer Verwaltungsgebäude Laube anschauen. Sie sind auch online abrufbar unter www.konstanz.de/jungerhalde.