Ein Jahr nach der Eröffnung zieht die Bädergesellschaft Konstanz eine positive Bilanz für das neugebaute Schwaketenbad. Rund 280.000 Badegäste habe man in den ersten zwölf Monaten gezählt.

Die Bädergesellschaft Konstanz (BGK) blickt nach etwa einem Jahr zufrieden auf das neue Schwaketenbad. Häufig seien über 1.000 Besucherinnen und Besucher am Tag gekommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Insgesamt zählt die BGK seit der Eröffnung am 1. April 2022 über 280.000 Besucherinnen und Besucher. Damit habe man mit dem Bad sein gesetztes Ziel erreicht, heißt es in einer Mitteilung.

"Die Stärken des Hallenbads sind das breite Angebot, das angenehme Klima und der Schatten an Hochsommertagen sowie die Liegewiese. Außerdem haben Eltern ihre Kinder immer gut im Blick."

Neues Schwaketenbad wurde mit Verspätung eröffnet

Das rund 41 Millionen Euro teure Freizeitbad wurde mit deutlicher Verzögerung im April vergangenen Jahres eröffnet. Es entstand, nachdem 2015 das alte Hallenbad vollständig niedergebrannt war.

Die Bädergesellschaft Konstanz zieht auch insgesamt ein positives Fazit. Mit fast 1,2 Millionen Badegästen in allen ihren Bädern gesamt sei das Jahr 2022 ein absolutes Spitzenjahr gewesen, heißt es von der Bädergesellschaft.