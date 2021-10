In Bregenz hat die österreichische Wasserrettung in Vorarlberg am Wochenende ihr neues Rettungsboot getauft, auf den Namen "V9". Es zählt zu den größten und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 55 Kilometern pro Stunde auch zu den schnellsten Rettungsbooten auf dem Bodensee, heißt es in einer Mitteilung der Landespressestelle. Die Bootstaufe fand am Rande der Jubiläumsfeier zum 70-jährigen Bestehen des Landesverbandes der Wasserrettung statt.