Naturschutzprojekt soll den Kiebitz in BW retten

Der Kiebitz zählt zu den besonders bedrohten Vögeln in Baden-Württemberg. Ein neues Projekt will ihn besser schützen. Gestartet ist es vor Kurzem in Sauldorf im Kreis Sigmaringen.

Das Naturschutzprojekt names "KiebitzLand" soll den in Baden-Württemberg stark gefährdeten Kiebitz vor dem Aussterben bewahren. Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) hat am Freitag in Sauldorf im Kreis Sigmaringen den Startschuss dafür gegeben. Ein schwarz-weißes Gefieder, dazu auffällig nach oben abstehende Federn am Kopf - so sieht ein Kiebitz aus. Doch sein Anblick wird immer seltener. Seit 1992 sei das Vorkommen im Land um etwa 92 Prozent eingebrochen, sagte die Umweltministerin Thekla Walker in Sauldorf. Das Naturschutzprojekt „KiebitzLand“ vom Naturschutzbund Deutschland soll nun die Tiere besser schützen. Kiebitze sollen in Kerngebieten sicher brüten können Landesweit sollen dazu zwölf Kerngebiete geschaffen werden, in denen die Vögel ungestört brüten und ihre Küken aufziehen können. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem das Anlegen flacher Tümpel, um den Vögeln die Nahrungssuche zu erleichtern und die Sicherung der Nester gegen Fressfeinde. Landwirte, die Flächen zur Verfügung stellen, erhalten dafür im Gegenzug Geld. Das Land unterstützt das Projekt in den kommenden fünf Jahren mit rund vier Millionen Euro.