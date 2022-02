Das St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg hat einen neuen 1,5 Millionen Euro teuren Magnetresonanz-Tomographen bekommen. Laut einer Mitteilung des Oberschwabenklinikverbunds OSK wurde das sieben Tonnen schwere Gerät am Dienstag per Kran abgeladen und in die Radiologie gerollt. Damit die Böden keinen Schaden nehmen, wurden sie mit Stahlplatten ausgelegt. Das Gerät soll in vier Wochen in Betrieb gehen. Dann verfüge die Klinik über zwei der hochmodernen Geräte, die das Innenleben des menschlichen Körpers per Magnetfeld sichtbar machen. Man könne dann doppelt so viele Patienten betreuen wie bisher, so ein OSK-Sprecher. Dies sei ein Meilenstein für die Medizin in Oberschwaben.