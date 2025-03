In Lindau am Bodensee sind in den kommenden fünf Jahren Werke von Friedensreich Hundertwasser zu sehen. Die erste von vier Ausstellungen öffnet am Freitagabend in der ehemaligen Hauptpost.

Sendung am Fr. , 14.3.2025 10:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen