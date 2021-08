Im Kreis Ravensburg haben Kunst- und Kulturschaffende mit einigen Städten unter dem Titel #kulturdiefehlt ein Kulturprogramm für den August und September zusammengestellt. So können sich Kunstinteressierte auf einer Radtour durch das Umland von Leutkirch im Allgäu unterhalten lassen, in Ravensburg sind auf der Kuppelnauwiese Poster mit einer bunten Motivmischung auf Bauzäunen öffentlich ausgestellt und in Isny im Allgäu kann man Kultur auf der Picknickdecke genießen. Die Kulturprojekte sollen laut dem Landratsamt das Kulturleben in der Region nach einer Zeit des Stillstands neu beflügeln.