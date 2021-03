In Radolfzell beginnen in der kommenden Woche die Heimattage Baden-Württemberg. Trotz Corona sollen die Veranstaltungen stattfinden, einiges musste aber geändert werden.

Um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, wurden einige Veranstaltungen in den Sommer verschoben, die Heimattage sollen sich in diesem Jahr vor allem draußen abspielen. Für Ausstellungen in den Museen gibt es Hygienekonzepte. Den Auftakt macht wie geplant am 17. März die Freiluftgalerie in der Radolfzeller Altstadt mit der Ausstellung "So schwätzt mer dehom". Banner mit Botschaften auf heimischem Dialekt und die hochdeutsche Übersetzung schmücken die Gassen.

Neuer Naturerlebnispfad in Radolfzell ersetzt Naturerlebnistage

Die Naturerlebnistage im April waren ursprünglich als zweitägige Veranstaltung mit vielen Besuchern geplant. Sie wurden völlig umgestaltet. Stattdessen wurde in Möggingen ein ein etwa 2,5 Kilometer langer "Naturerlebnispfad" geschaffen, auf dem Besucher Natur individuell erleben können. Schilder entlang des Wegs sollen Wissen über die regionale Natur in Radolfzell vermitteln.

Ausstellungen verschoben - weitere Änderungen möglich

Der für April geplante Brauchtums- und Heimatmarkt "Radolfzell in Tracht" wurde auf August verschoben. Ein neuer Termin wurde auch für die ursprünglich Anfang Mai anberaumten Baden-Württemberg-Tage und die Ausstellung "Wirtschaft & Zukunft" gefunden. Beides wurde auf Juli verlegt. Es sei gut möglich, dass es auch weiterhin Anpassungen der bestehenden Planung geben wird, teilten die Organisatoren der Heimattage mit. Auf der Website der Heimattage Baden-Württemberg werde es dazu immer die aktuellen Informationen geben.

Heimattage zum zweiten Mal am Bodensee

Im vergangenen Jahr sollten die Heimattage in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) stattfinden. Sie wurden aber im April wegen der Corona-Pandemie abgesagt. 1978 richtete die Stadt Konstanz die Veranstaltung zum ersten Mal aus. Mit Radolfzell finden die Heimattage, die bereits im Januar offiziell eröffnet wurden, damit zum zweiten Mal am Bodensee statt. 2023 soll das Landesfest erneut in der Region Bodensee-Oberschwaben in Biberach stattfinden.