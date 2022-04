Neues Konzept für Obdachlosenunterkünfte

Die Stadt Biberach hat im vergangenen Jahr die Unterbringung von obdachlosen Menschen neu organisiert. Eine erste Bilanz der Neuerungen wurde am Montag im Hauptausschuss der Stadt vorgestellt. Demnach wohnen die obdachlosen Menschen nicht mehr in vielen einzelnen Wohnungen, sondern in fünf gemeinsamen Unterkünften. Die neue Struktur habe sich bewährt, heißt es von der Stadtverwaltung. Einige Probleme wie Ungeziefer in den Räumen, Vandalismus oder Streit zwischen den Bewohnern gibt es laut Stadt aber weiterhin. 109 Menschen leben derzeit in Obdachlosenunterkünften der Stadt Biberach. Darunter sind 24 Frauen, 46 Männer und 39 Kinder und Jugendliche.