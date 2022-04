Automobilzulieferer BCS will teils auf vollautomatische Fertigung umstellen

Der Automobilzulieferer BCS aus Radolfzell am Bodensee hat ein neues Kompetenzzentrum für Oberflächentechnologien in Betrieb genommen. Die Kosten betragen rund 7,5 Millionen Euro. In der Zukunft werde alles über interaktive Oberflächen ähnlich wie bei einem Smartphone gesteuert, heißt es vom Unternehmen. Diese Technik etwa für Lenkräder soll nun vollautomatisch hergestellt werden. Allerdings kostet der Umbauprozess für diese neue Technologien insgesamt 200 Arbeitsplätze. Von derzeit 650 Mitarbeitern werde es in zwei Jahren nur noch 450 und 30 Auszubildende geben.

Den Radolfzeller Automobilzulieferer hat vor fünf Jahren ZF an den chinesischen Konzern Luxshare verkauft. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz von BCS nach Unternehmensangaben rund 92 Millionen Euro.