per Mail teilen

„Leben am See“ heißt das neue 400 Seiten starke Jahrbuch des Bodenseekreises: Es widmet sich der Frage, wie die Menschen im Landkreis durch die Corona-Krise gekommen sind und was die Pandemie mit ihnen gemacht hat. Vorgestellt werden mutige und kreative Menschen, die nach Lösungen gesucht und diese auch gefunden haben, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Das Buch ist ab Ende September im lokalen Buchhandel erhältlich.