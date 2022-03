Neues Krankenhaus-Bündnis kämpft für kleinere Klinikstandorte

per Mail teilen

Das neu gegründete Krankenhaus-Bündnis Bodensee-Oberschwaben im Kreis Ravensburg kämpft ab sofort für den Erhalt kleinerer Klinikstandorte wie Tettnang oder Bad Waldsee. An der Gründerversammlung in der vergangenen Woche nahmen laut deutschem Gewerkschaftsbund Südwürttemberg über 20 Menschen teil. Vertreter von politischen Parteien, Gewerkschaften, kirchlichen Organisationen sowie der betroffenen Kliniken in Bad Waldsee, Wangen im Allgäu und Tettnang würden nun dafür kämpfen, dass die Klinikstandorte erhalten blieben, sagte Frank Kappenberger vom Krankenhausbündnis.

Auslöser für das Bündnis war die Äußerung von Gesundheits- und Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) vergangenen Dezember im Kreistag Ravensburg, er sehe keine Zukunft für die Klinikstandorte. Mit Social-Media-Aktionen, Kundgebungen und Demonstrationen wollen die Mitglieder des Bündnisses in den kommenden Wochen die Schließung der Klinikstandorte verhindern.