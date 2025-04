Am Montag hat ein neues Luftschiff vom Zeppelin-Hangar in Friedrichshafen abgehoben. Es wird unter anderem Mitte Juli zum Jubiläum "50 Jahre Europa-Park" in Rust eingesetzt werden.

