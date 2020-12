per Mail teilen

Die Messe Friedrichshafen hat den Termin für die Fahrradmesse "Eurobike" im kommenden Jahr bekanntgegeben. Die Messe soll vom 1. bis 4. September stattfinden. Neu und vorgelagert ist ein neues Messekonzept mit dem Namen "Eurobico" vom 24. bis 26. Juli auf dem Messeareal in Frankfurt am Main. Fachhändler, Komplettrad-Hersteller und Jounalisten sollen bereits dort einen Blick auf die Neuheiten der Saison 2022 werfen können. In diesem Jahr hatte die Messe Friedrichshafen coronabedingt fast alle Veranstaltungen abgesagt.