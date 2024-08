Viele Mitarbeiter der Schwäbischen Zeitung aus Ravensburg sind in Sorge. Es geht um den publizistischen Kurs des Blattes hin zu rechtspopulistischen Inhalten. Außerdem will die Geschäftsführung Stellen abbauen und hat der gesamten Belegschaft des Schwäbischen Verlags, der SV Gruppe, ein Kündigungsangebot gemacht. Sie bekommen eine Prämie, wenn man selbst in der nächsten Zeit kündigt.