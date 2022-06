In Konstanz wird am Mittwoch der Auftakt eines neuen Forschungsschwerpunktes am Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung gefeiert. Künftig soll an dem Zentrum zu Infrastrukturen aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive geforscht werden. Das Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung besteht seit 2019 mit Sitz am Konstanzer Seerhein und entwickelt die kulturwissenschaftliche Forschung der Universität weiter. Derzeit gehören 90 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dem Zentrum an.