14 Abgeordnete aus Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu in Berlin

per Mail teilen

Der neu gewählte Bundestag ist in Berlin am Dienstag zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Mit dabei waren auch sechs neue Abgeordnete aus der Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu.

Insgesamt 14 Abgeordnete aus der Region haben am Dienstag bei der ersten Sitzung im Plenarsaal des Bundestages Platz genommen. Neue Gesichter sind dabei etwa Robin Mesarosch von der SPD aus dem Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen und Anja Reinalter von den Grünen im Kreis Biberach. Auch Lina Seitzl (SPD) und Ann-Veruschka Jurisch (FDP) aus dem Wahlkreis Konstanz haben sich erstmals einen Sitz im Bundestag gesichert. Ebenso Volker Mayer-Lay von der CDU aus dem Bodenseekreis und Heike Engelhardt von der SPD aus dem Wahlkreis Ravensburg.

Für Heike Engelhardt (im Bild links) war es ein besonderer Tag, sagte sie im SWR.

MdB Heike Engelhardt (SPD) - Konstituierende Sitzung war besonders

Auch, dass sie die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas mitwählen durfte, empfand Engelhardt als Ehre.

Auch für Robin Mesarosch, den neuen Bundestagsabgeordneten der SPD für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen, war es ein besonderer Moment, das erste Mal die Hand zu heben und abzustimmen. Doch es war auch viel Arbeit, seit seiner Wahl am 26. September. Denn er musste sich direkt darum kümmern, in Berlin arbeiten zu können. Und noch immer gebe es viel zu tun, so Mesarosch:

MdB Robin Mesarosch (SPD) - Es gibt noch viel zu tun

Auch Lina Seitzl aus Konstanz ist neu in den Bundestag eingezogen. Für sie, eine große Herausforderung, aber auch eine Ehre, wie sie im SWR sagte:

MdB Lina Seitzl (SPD) - Es war ein erhabenes Gefühl

Doch, es gibt auch erste negative Erfahrungen, mit denen sie so nicht gerechnet hätte. Die Stimmung im Parlament etwa, hatte sie anders erwartet.

MdB Lina Seitzl (SPD) - Hab mir Stimmung im Parlament anders vorgestellt

Die Abgeordneten aus dem Kreis Ravensburg Agnieszka Brugger (Grüne, links), Heike Engelhardt (SPD, mitte) und Benjamin Strasser (FDP, rechts). Pressestelle Benjamin Strasser, FDP

Neben den Neuen auch erfahrene Abgeordnete aus der Region

Aber auch bundestagserfahrene Politiker und Politikerinnen gehören dazu, wie etwa Andreas Jung von der CDU, der seit 2005 den Kreis Konstanz vertritt. Benjamin Strasser von der FDP nimmt zum zweiten Mal für den Wahlkreis Ravensburg im Plenarsaal in Berlin Platz. Im neuen Bundestag kommen insgesamt drei Politiker aus dem Kreis Konstanz, zwei aus dem Bodenseekreis, vier aus dem Kreis Ravensburg, drei aus dem Kreis Biberach und zwei aus dem Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen.

Angefragt waren übrigens Vertreter aller Parteien. Lediglich die SPD-Abgeordneten hatten sich in einer Pause beim SWR für eine Interview-Aufzeichnung gemeldet.