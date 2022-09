Dominik Scholz wird neuer Bürgermeister in Achstetten

Die Bürger der Gemeinde Achstetten (Kreis Biberach) haben einen neuen Bürgermeister gewählt. Dominik Scholz (CDU) aus dem nahen Erbach (Alb-Donau-Kreis) hat laut vorläufigem Wahlergebnis gewonnen.

Dominik Scholz (CDU) hat sich bei der Wahl in Achstetten zum Bürgermeister am Sonntagabend gegen vier Mitbewerberinnen und Bewerber durchgesetzt. Er gewann laut vorläufigem Wahlergebnis mit 56,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Der 27-jährige Bankkaufmann folgt Kai Feneberg, der nach 24 Jahren im Amt nicht mehr antrat. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 51 Prozent.

Erst kein Bewerber - dann treten 19 Kandidaten an

Im Vorfeld hatte es zunächst gar keine Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl in Achstetten gegeben. Durch den Aufruf einiger Gemeinderäte in der Presse meldeten sich dann innerhalb kurzer Zeit 19 Bewerberinnen und Bewerber, von denen zwölf für die erste Wahl am 7. August zugelassen wurden. Schon da lag Dominik Scholz vorne, errang jedoch nicht die absolute Mehrheit. In seiner Bewerbungsrede beschrieb er seinen künftigen Wirkungskreis als gute Region für junge Menschen - er wolle nun etwas zurückgeben und Verantwortung übernehmen.