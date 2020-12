Airbus in Immenstaad (Bodenseekreis) hat nach eigenen Angaben einen Reflektor für Radarsatelliten entwickelt, der sich im All ausklappen lässt. Damit könne er für den Transport in den Weltraum kompakt in einer Rakete verstaut und dann entfaltet werden, teilte das Unternehmen mit. Ausgeklappt habe der Reflektor einen so großen Durchmesser, dass er in keine Rakete passen würde, so Airbus. Für das Unternehmen bedeute die Entwicklung den Einstieg in kleine, kostengünstige Radarmissionen.