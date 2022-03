Zahlen zu Auswirkungen der Corona-Pandemie in Bodenseeregion

Die Fachstelle für Statistik in St. Gallen hat für die internationale Bodenseeregion neue Zahlen unter anderem zu Tourismus, Wirtschaft und Konjunktur für das vergangene Jahr veröffentlicht. Die Bundesländer, Landkreise und Kantone um den Bodensee litten unter der Corona- Pandemie. Im April 2020 ging die Zahl der Hotelübernachtungen laut Statistik nahezu auf null zurück. Im Sommer näherte sich die Zahl dann wieder dem langjährigen Durchschnittswert an. Die Corona-Pandemie hat sich auch auf die Zahl der Arbeitslosen in der Bodenseeregion ausgewirkt - sie stieg wieder an und erreichte den negativen Höchststand der 2010er Jahre.