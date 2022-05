per Mail teilen

Eva-Maria Speidel aus Langenenslingen (Kreis Biberach) ist neue Waldkönigin von Baden-Württemberg. Sie wurde am Freitag auf Schloss Wilflingen in Langenenslingen von ihrer Vorgängerin Johanna Eich gekrönt. Die 25-jährige Försterin ist damit zwei Jahre Botschafterin für 1,4 Millionen Hektar Wald. Speidel wohnt auf dem elterlichen Hof in Langenenslingen und ist selbst Waldbesitzerin. Gewählt wurde sie von mehreren Forstverbänden, darunter der Forstkammer Baden-Württemberg.