Bodenseekreis braucht Alternativen bei der Unterbringung von Geflüchteten

Der Beginn der Feriensaison am Bodensee hat Einfluss auf die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Denn einige von ihnen sind bisher in Ferienunterkünften untergekommen.

Rund 1.700 Geflüchtete aus der Ukraine kamen bisher in den Bodenseekreis. Viele sind privat oder in Notunterkünften, wie Sporthallen, untergekommen. Die Stadt Friedrichshafen hat zudem beispielsweise ein Hotel angemietet, in dem 140 Geflüchtete wohnen können.

Etwa 100 Menschen aus der Ukraine seien derzeit noch in Ferienunterkünften untergebracht, heißt es von einem Sprecher des Landratsamtes Bodenseekreis auf SWR-Anfrage. Zum Beispiel in den Feriendörfern in Immenstaad und Langenargen oder in der Jugendherberge in Friedrichshafen.

Ferienunterkünfte bald von Touristen belegt

Da diese Ferienunterkünfte spätestens ab Ende April mit Touristen belegt sein werden, braucht der Bodenseekreis nun Alternativen. Neben den Turn- und Festhallen in Tettnang und Langenargen soll deshalb ab kommender Woche auch die Sporthalle in Kressbronn als Notunterkunft zur Verfügung stehen.

Aktuell gebe es noch Platz, aber keiner könne sagen, wie sich die Lage entwickle, so der Sprecher. Der angespannte Wohnungsmarkt am Bodensee mache es für viele sehr schwer, privat eine Unterkunft zu finden.

50 Geflüchtete leben in ehemaligem Krankenhaus

Im Kreis Ravensburg sind laut einer Mitteilung aktuell etwas mehr als 1.300 Geflüchtete aus der Ukraine gemeldet. Die meisten seien in privaten Unterkünften untergebracht. Rund 50 Menschen aus der Ukraine leben seit dieser Woche aber auch im ehemaligen Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten.

Das Landratsamt rechnet damit, dass in den kommenden Wochen viele Geflüchtete in den Kreis Ravensburg kommen. Das Land weise den Kreisen aktuell viele Menschen zu, die bisher in Erstaufnahmestellen untergebracht waren. Als nächsten Schritt wolle man die Burachhalle in Ravensburg belegen, heißt es vom Landratsamt. Die Sporthalle wurde bereits vor einigen Wochen zur Notunterkunft umfunktioniert.