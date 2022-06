Am Schloss in Aulendorf im Kreis Ravensburg ist am Mittwoch eine neue ukrainische Flagge als Zeichen der Solidarität gehisst worden. Diebe hatten die alte Flagge nach nur wenigen Tagen geklaut und dabei die Fahnenstange abgebrochen, so eine Sprecherin der Stadt gegenüber dem SWR. Man habe den Diebstahl umgehend angezeigt.