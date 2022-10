Markdorf bekommt neue Straßenmeisterei

Eine neue Straßenmeisterei mit Wertstoffhof Plus soll in Markdorf für gut 16 Millionen entstehen. Das wurde am Mittwochabend im Kreistag des Bodenseekreises beschlossen.

Der Neubau einer Straßenmeisterei mit angeschlossenem Wertstoffhof Plus in Markdorf (Bodenseekreis) ist am Mittwochabend im Kreistag beschlossen worden. Investiert werden knapp 16 Millionen Euro in den Neubau. Die Kreisrätinnen und Kreisräte haben entschieden, das notwendige Grundstück am südlichen Ortseingang von Markdorf zu kaufen.

SWR-Reporterin Marlene Fuchs über den Neubau der Straßenmeisterei:

Bisheriger Mietvertrag läuft aus

Die Straßenmeisterei sei stark sanierungsbedürftig und der Wertstoffhof habe bisher keinen festen Platz in Markdorf, heißt es in der Sitzungsvorlage. Außerdem ist der Mietvertrag für das Gelände der bisherigen Straßenmeisterei befristet und wird nach Beschluss der Kreisräte nicht verlängert. Darum wird ein Neubau nötig.

Der Wertstoffhof und die Straßenmeisterei sollen bis 2026 in Betrieb gehen können. Die Bauarbeiten sollen so bald wie möglich beginnen.

Drei Straßenmeistereien im Bodenseekreis

Im Bodenseekreis sorgen drei Straßenmeistereien in Überlingen, Markdorf und Tettnang für den Unterhalt und den Betrieb der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Zu deren Aufgaben gehören unter anderem der Winterdienst, die Behebung von Fahrbahnschäden und Grünpflege.

Der neue Wertstoffhof in Markdorf soll nach dem Konzept "Wertstoffhof Plus" ähnlich wie in Ailingen entstehen. Dieser hat laut Landratsamt gegenüber anderen Wertstoffhöfen erweiterte Öffnungszeiten und nimmt ein größeres Spektrum an Wertstoffen an.