Neue Sonderausstellung im ALM "Mittelalter am Bodensee"

Im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz wird am Samstag die neue Sonderausstellung "Mittelalter am Bodensee – Wirtschaftsraum zwischen Alpen und Rheinfall" eröffnet. Sie beschäftigt sich damit, wie die Menschen rund um den Bodensee vor über 500 Jahren gelebt haben.

Anmod: Das Archäologische Landesmuseum in Konstanz, kurz A.L.M, wird in diesem Jahr 30 Jahre alt (wir haben es eben schon gehört). Passend dazu gibt es morgen eine Feier und es wird eine neue Sonderausstellung eröffnet. Sie trägt den Titel „Mittelalter am Bodensee – Wirtschaftsraum zwischen Alpen und Rheinfall“ und beschäftigt sich damit, wie die Menschen rund um den Bodensee vor über 500 Jahren gelebt haben. Friederike Fiehler durfte für uns vorab durch die Ausstellung laufen: O.C.: "...spielerisch mittelalterliche Rätsel gelöst werden." Abmod: Die neue Wanderausstellung im Archäologischen Landesmuseum eröffnet morgen (SA) um 13 Uhr. Morgen (SA) ist der Eintritt für alle frei. Danach kostet der Eintritt für Erwachsene 7 Euro, Kinder bis 18 Jahren sind frei. Die Ausstellung „Mittelalter am Bodensee – Wirtschaftraum zwischen Alpen und Rheinfall“ läuft bis zum 8. Januar.