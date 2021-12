In Bayern werden die Sicherheitsmaßnahmen wegen aufgetretener Fälle von Geflügelpest verschärft. So müssen Geflügelhalter im Kreis Lindau, private wie gewerbliche, unter anderem ihre Ställe so sichern, dass Unbefugte keinen Zutritt haben. Auch gelten strenge Hygienevorschriften, heißt es in einer Mitteilung der Behörden.